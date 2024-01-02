Лукашенко дал себе гарантии

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к конституции, регламентирующие права для бывшего президента республики и его семьи. Согласно поправкам, бывший президент и его семья сохранят за собой неприкосновенность, пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Ушедший в отставку президент и члены его семьи смогут не отвечать ни за какие преступления, совершенные в период нахождения у власти. Неприкосновенными остаются активы, имущество, переписка и право на пожизненную охрану. Более того, в случае смерти бывшего главы государства его погребение проведут за бюджетный счет. Сам бывший президент после отставки станет делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Документ с поправками не опубликован на сайте, но его можно найти в веб-архиве.