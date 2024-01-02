В Лачине в ДТП погибли двое военных
4 января в селе Минкенд Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля "Урал", сообщили в Министерстве обороны.
В результате происшествия двое военнослужащих Исмаилов Гасан и Ахундов Сахавет погибли.
По данным, в машине находились 11 человек. Двое госпитализированы в больницу Ханкенди в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших доставили в Центральную больницу Барды.
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