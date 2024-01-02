Трампа и Клинтона обвинили в педофилии

Окружной суд Нью-Йорка принял решение раскрыть содержание слушаний в рамках мирового соглашения между предполагаемой жертвой Эпштейна Виргинией Джуффре и помощницей бизнесмена Гислейн Максвелл, которая приговорена к 20 годам тюрьмы за участие в работе «курорта для педофилов» . Об этом сообщают Axios, New York Times и Wall Street Journal.

Джуффре стала известна, когда обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии в лондонском поместье Максвелл. Она была тогда несовершеннолетней. Джуффре утверждала, что в 2001 году за сексуальные услуги члену британской королевской семьи она получила $15 тыс. от Эпштейна.

Мировое соглашение между Джуффре и Гислейн Максвелл, которая обвинила девушку во лжи, было достигнуто в 2017 году. Однако содержание документов не раскрывалось до 3 января.

В файлах приводятся имена многих известных личностей. Среди них экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш — старший и Джордж Буш — младший, сенатор Линдси Грэм и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в документах не менее 40 раз появляется бывший президент США и вероятный кандидат на выборах в 2024 году Дональд Трамп. Ранее Трамп не фигурировал в уголовном деле против Эпштейна и был не против раскрытия документов.

В списке значатся следующие бизнесмены: мультимиллиардер-инвестор Гленн Дубин, бывший гендиректор компании Victoria’s Secret Лесли Векснер (которого подозревали в вербовке моделей в нарушение правил компании), кинопродюсер Харви Вайнштейн, который в 2020 году был приговорен к 23 годам тюрьмы за домогательства и сексуальное насилие над актрисами, и глава одной из крупнейших технологических корпораций мультимиллиардер Марк Цукерберг. Ранее выяснилось, что с Эпштейном был знаком и создатель Microsoft Билл Гейтс.

В список вошли следующие знаменитости: иллюзионист Дэвид Копперфильд; принц Эндрю, который упоминается в документах не менее 67 раз, как пишет The Independent (фотография, на которой принц стоит рядом с 17-летней Джуффре и Гислейн Максвелл, стала одним из самых известных снимков в деле «острова педофилов»); а также известный американский адвокат Алан Дершовиц, который в ходе громких скандалов защищал Эпштейна, Ассанжа, Вайнштейна и Трампа; британский музыкант Брайан Ферри; астрофизик профессор Стивен Хокинг.