Хикмет Гаджиев: Мы готовы рассмотреть модели вроде калининградской

Азербайджан ждал почти три года, пока Армения выполнит свои обязательства по обеспечению транспортного сообщения с Нахчываном. Азербайджан ожидал облегченного прохода, и мы готовы рассмотреть модели вроде калининградской. Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Азербайджан ждал почти три года, пока Армения выполнит свои обязательства по обеспечению транспортного сообщения с Нахчываном. Азербайджан ожидал облегченного прохода, и мы готовы рассмотреть модели вроде калининградской. Мы также пригласили Всемирную таможенную организацию поделиться своими наработками и стандартами. Однако поскольку Азербайджан никогда не кладет все яйца в одну корзину, мы параллельно работаем над альтернативными решениями. Мы также увеличиваем пропускную способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 млн т в год. Вместе с нашими иранскими партнерами мы строим альтернативный маршрут в Нахчыван через иранскую территорию. То, что Ереван в данном случае останется за пределами нового проекта регионального взаимодействия, объясняется только его собственной политикой.

Позвольте мне также уточнить, что реализация транспортного проекта через Иран не означает, что маршрут через Армению больше не будет рассматриваться. Мы готовы работать с Арменией в этом отношении. Всегда лучше иметь больше альтернатив. Транспортное сообщение с Нахчываном через Армению не повлияет на ее суверенитет. Истерия вокруг этой темы совершенно необоснованна», - ответил он на вопрос не существует ли риск того, что требование создания Зангезурского коридора без таможенного и пограничного контроля приведет к задержке реализации Среднего коридора? Не рискует ли такая политика настроить заинтересованные стороны от Китая до Европы против Азербайджана?