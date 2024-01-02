В Багдаде убит лидер проиранских боевиков

Как сообщают арабские СМИ, Муштак Талиб Аль-Саиди по прозвищу Абу Таква, один из самых важных лидеров «Аль-Нуджабы» и командир 12-й бригады был подорван, когда находился в своем автомобиле на парковке штаб-квартиры организации вместе с Абу Саджадом, еще одним командиром движения. По информации источников «Аль-Арабии», оба командира за несколько часов до этого посещали сирийско-иракскую границу.

Помимо Аль-Саиди и Абу Саджада был убит еще один боевик организации и шестеро получили ранения.

Движение «Аль-Нуджабаа» в своем заявлении обвинило Соединенные Штаты в причастности, возложив на них ответственность за организацию ликвидации, пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака возложил ответственность за нападение на международную коалицию.

Движение «Ан-Нуджабаа» уже некоторое время активно участвует в так называемом «Исламском сопротивлении в Ираке», которое ранее взяло на себя ответственность за большинство атак на военные базы, принадлежащие США и международной коалиции в Ираке. «Ан-Нуджабаа», численность которого составляет от 8 до 10 тысяч ополченцев, сыграло роль авангарда в наземной атаке сирийских правительственных войск на город Алеппо при поддержке российской авиации. Также это движение участвовало в боях против ИГИЛ в Ираке и имеет тесную связь с ливанской «Хизбаллой» и иранским КСИР.