Взрывы в Крыму: ВСУ уничтожили командный пункт россиян видео; обновлено 20:49
ВСУ уничтожили командный пункт россиян возле Севастополя.
«Сегодня около 15 часов вооруженные силы Украины поразили командный пункт российских войск вблизи Севастополя», — сказано в сообщении управления стратегической информации МО Украины.
Источники 24 Канала также сообщили, что в Севастополе предварительно есть попадание в воинскую часть в Юхариной балке. Там было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом.
***19:09
В Севастополе прогремели около 10 взрывов. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении ракет над Крымским полуостровом.
По данным ведомства, ВСУ атаковали Крым авиационными управляемыми ракетами.
«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — заявили в Минобороны РФ.
Российский «глава» города Михаил Развожаев заявил, что упавшие обломки сбитых ракет попали в один из домов, ранен человек.
По данным канала «Крымский ветер», удары также пришлись на район бухты Севастополя.