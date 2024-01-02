Помощник президента: Баку и Ереван работают напрямую

На вопрос журналиста, какой формат является наиболее эффективным: азербайджано-армянские переговоры, формат «3+3» с соседями — Ираном, Россией и Турцией, или переговоры с участием Запада, будь то США или ЕС, Гаджиев ответил: « У каждого формата есть свои преимущества, и сравнивать их эффективность было бы некорректно. На разных этапах разные форматы позволяли нам двигаться вперед, и мы благодарны всем вовлеченным в процесс посредникам. Место проведения для нас не имеет значения. Самое важное — результат. Мы выступаем за переговоры, ориентированные на результат. В принципе, мы не против честного содействия, но отдаем предпочтение прямым переговорам. Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном».

Также Хикмет Гаджиев отметил, когда, по его мнению, можно реально ожидать подписания мирного договора.

«После антитеррористической операции 19–20 сентября и полного восстановления суверенитета Азербайджана основной источник напряженности между Азербайджаном и Арменией — карабахский вопрос — полностью снят с повестки дня. На данный момент мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора. Сейчас мы наблюдаем самые спокойные дни за последние тридцать лет в отношениях между двумя странами. С возвращением обеих армий в казармы не зафиксировано даже случаев стычек. А недавняя неформальная встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Санкт-Петербурге также прошла в позитивном ключе. Но пока сложно говорить о конкретных сроках, так как для завершения процесса необходимо проведение дальнейших переговоров между Арменией и Азербайджаном. Честно говоря, я не думаю, что целесообразно сковывать себя жесткими сроками, тем самым работая под давлением времени», - добавил он.