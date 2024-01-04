Отдел информации 4 января 2024, 22:57

30 декабря во время официальной церемонии открытия нового модульного таможенно-пограничного поста и моста, построенного между Азербайджаном и Ираном на Астарачае, член иранского парламента вышел за рамки протокола, попытавшись пересечь азербайджанскую границу. Об инциденте сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на СМИ Южного Азербайджана.

Отмечается, что Хасан Мохаммадъяри, депутат иранского парламента от провинции Гилян, перс по национальности, нарушил линию границы, но азербайджанские пограничники немедленно остановили его. Неизвестно, поступок парламентария был провокацией или просто случайностью.

В церемонии открытия приняли участие Шахин Мустафаев, вице-премьер Азербайджана, сопредседатель госкомиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном, и Мехрдад Базрпаш - министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель комиссии с иранской стороны. Строительство нового моста через Астарачай началось 1 марта 2022 года. Его общая длина составляет 97,5 метра, ширина – 4 метра. Предназначен мост для грузового транспорта. Всего предусмотрены 4 полосы движения. Еще проложены две пешеходные дорожки шириной по 2 с половиной метра каждая.

Строительно-монтажные работы модульного пункта пропуска через государственную границу начались 28 августа текущего года и завершились 1 декабря. В пункте отправления площадью 4500 квадратных метров созданы соответствующие условия для эффективного применения таможенных процедур и обеспечения быстрого прохождения. По информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, сдача в эксплуатацию моста и отправной точки, которые являются важными компонентами транспортного коридора Север - Юг, имеет большое значение с точки зрения увеличения объемов перевозок по коридору. Следует отметить, что в этом году грузовые перевозки по коридору выросли на 44,5 процента.