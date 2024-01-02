Соединенные Штаты и Европа продолжают делать вид, что желают "победы" Украины над Россией, однако на самом деле это государство никому из них не нужно. Такое заявление сделал глава французской Государственной службы авиационной безопасности корпусной генерал авиации Брюно Клермон.



"Американцы никогда не хотели победы Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", — заявил французский военачальник в интервью журналу Valerus Actuelles.

По его словам, хоть какую-то веру в Украину испытывает Польша, так как только эта страна перешла на военные рельсы, а "остальные только делают вид", что поддерживают Киев.

Кроме того, Клермон добавил, что западная помощь для Украины в последнее время значительно снижается с прошлой зимы. Он считает, что дальнейшее сопротивление Киев сможет вести только благодаря западной помощи.