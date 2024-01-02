Помощник президента: Армяне просто не хотят жить под азербайджанским флагом

Сразу же после 23-часовой антитеррористической операции против армянских вооруженных сил в Карабах ском регионе Азербайджана наша страна создала портал для реинтеграции армянских жителей Карабах а в азербайджанское государство. Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

В беседе с журналистом Хикмет Гаджиев рассказал, какие шаги планирует предпринять официальный Баку в ответ на призыв ПАСЕ «создать климат доверия и материальные условия» для возвращения этнического армянского населения Карабаха.

«Азербайджан гордится тем, что во время и после молниеносной антитеррористической операции не было зафиксировано ни одного случая насилия в отношении мирных жителей, что подтвердили три миссии ООН и МККК. Азербайджан продемонстрировал всему миру, как нужно проводить военные операции, не причиняя вреда гражданскому населению.

Другими словами, были созданы все условия для того, чтобы гражданское население оставалось на своих местах. Тем не менее большинство армян решило покинуть Карабах. Они просто не хотят жить под азербайджанским флагом и с азербайджанским гражданством, что и послужило причиной их решения уехать. В основном из-за этнической ненависти к азербайджанцам. Кстати, двадцать лет назад бывший президент Армении Роберт Кочарян в своем выступлении в Парламентской Ассамблее Совета Европы, на которую вы ссылались, говорил об «этнической несовместимости армян и азербайджанцев». Представители ПАСЕ заявили, что «с момента создания Совета Европы в нем никогда не слышали словосочетания «этническая несовместимость».

Большинство армянских жителей были напуганы тем, что Азербайджан может отомстить за то, что армяне совершили во время первой Карабахской войны, но у нас не было такого намерения. Азербайджан никогда не нападает на гражданское население. Поэтому Азербайджан обеспечил безопасный проход в Армению через Лачинскую дорогу. Лишь незначительная часть армянских жителей решила остаться жить в Карабахе, и в настоящее время их потребности удовлетворяются. Портал реинтеграции продолжает работать.

В то же время вызывает тревогу тот факт, что Армения отказывает в праве на возвращение сотням тысяч азербайджанцев, которые были массово изгнаны из мест компактного проживания в Армении в результате этнической чистки. Премьер-министр Армении назвал их «угрозой национальной безопасности Армении», что совершенно неприемлемо. Нельзя, с одной стороны, провозглашать «эру мира», а с другой — называть азербайджанских беженцев, которые хотят вернуться и жить на своей исторической родине, «угрозой национальной безопасности страны», - отметил помощник президента.