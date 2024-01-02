С кем готов договариваться Путин

Президент РФ Владимир Путин хочет вести переговоры не с Украиной, а с Западом, считают эксперты Института изучения войны (ISW).

Так они расценили недавнее заявление Путина о том, что "сама Украина для нас не враг".

Напомним, 1 января глава Кремля сказал, что врагами России являются те западные субъекты, "которые хотят уничтожить российскую государственность" и добиться "стратегического поражения России на поле боя", используя при этом Украину.

Эксперты Института изучения войны полагают, что таким образом Путин намеренно исключает Украину из декларируемых противников, чтобы рано или поздно начать переговоры с западными государствами в обход Киева.

Для этого он представляет вторжение в Украину как борьбу России против Запада, а саму Украину изображает как "бездействующую пешку", "чтобы замаскировать свои экспансионистские и максималистские цели по установлению полного эффективного российского контроля над Украиной".

При этом Путин сообщил о желании прекратить конфликт между Россией и Западом, но только на условиях Кремля, и подчеркнул, что Россия не будет сдавать свои позиции.