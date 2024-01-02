Залужный: Кем мне воевать?

Главком ВСУ Валерий Залужный на обсуждении закона о мобилизации в Верховной Раде Украины заявил о тяжелой ситуации с личным составом у вооруженных сил.

При этом он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых.

«Армия это что, для плохих людей? Это не так. Мне нужны люди. Россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите воюйте, если не обеспечите», - завил он.