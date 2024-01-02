Цукерберг продал акции Meta

Основатель и глава Meta Platforms Марк Цукерберг за последние два месяца 2023 года продал примерно 1,28 млн акций своей компании, выручив в общей сложности $428 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты, поданные в Комиссию по ценным бумагам США (SEC).

По подсчетам Bloomberg, в среднем каждая из проведенных в ноябре—декабре 2023 года сделок принесла Цукербергу $10,4 млн. Максимальной же по своему объему стала продажа бумаг 28 декабря: в этот день за 47 664 акции Цукерберг выручил около $17,15 млн.

Решение Цукерберга, в течение двух лет не продававшего акции Meta Platforms, все-таки продать часть принадлежащих ему бумаг Bloomberg объясняет тем, что за последний год котировки сильно выросли и сейчас находятся на уровне, близком к достигнутому в 2021 году максимуму.

Общее состояние Цукерберга Bloomberg оценивает в $125 млрд, ставя его на седьмое место в списке богатейших людей мира.