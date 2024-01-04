Госдеп: Россия не мешает США помогать Азербайджану и Армении

Россия не мешает США осуществлять важные дипломатические усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Россия никоим образом не мешает нам осуществлять важные дипломатические усилия, которые, по нашему мнению, необходимы для Армении и Азербайджана, и мы будем продолжать их осуществлять», - сказал Миллер.

Касаясь возможной очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США, он подчеркнул, что Вашингтон сделает заявление, когда встреча будет запланирована.