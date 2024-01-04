Трамп получал деньги от китайцев

Бывший президент США Дональд Трамп получил около 7,8 миллиона долларов от иностранных организаций в 20 странах. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается в докладе, такие выплаты нарушили положения Конституции об иностранных вознаграждениях. Оно запрещает федеральным чиновникам, включая президента, принимать деньги или подарки от иностранных правительств без разрешения Конгресса.

"Эти выплаты были осуществлены, когда эти правительства продвигали конкретные цели внешней политики с администрацией Трампа и даже иногда с самим президентом Трампом, и поскольку они требовали от Соединенных Штатов конкретных действий для продвижения своих собственных целей национальной политики", - говорится в заявлении 155-страничного отчета, опубликованного в четверг.

Согласно доступной информации, Китай произвел наибольшие общие платежи – 5,5 миллиона долларов частному бизнесу Трампа. В частности, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один из крупнейших государственных банков Китая, был одним из арендаторов офисов в Trump Tower во время президентства Трампа.

В течение первого года пребывания Трампа в Белом доме несколько китайских банков, включая ICBC, попали под пристальное внимание из-за финансовых связей с Северной Кореей, что заставило администрацию ввести санкции против них.