Чемпион Азербайджана подписал полузащитника бакинского «Сабаха» и сборной страны Алексея Исаева. С 28-летним футболистом заключен контракт на 3,5 года.

Исаев провел в «Сабахе» три года. До этого он играл за красноярский «Енисей», питерский «Зенит-2» и «Сумгаит».

В 2018 году уроженец Красноярска получил азербайджанский паспорт. На его счету 20 матчей за сборную Азербайджана, в которых он забил один гол. В минувшем отборочном цикле чемпионата Европы-2024 Исаев принял участие во всех восьми матчах национальной команды.