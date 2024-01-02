Средства ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ. Также в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ есть двое пострадавших, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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В Белгороде неспокойно, в городе слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги, сообщают местные телеграм-каналы.



Согласно некоторым данным, один из снарядов попал в жилой двор и повредил автомобили. Также есть повреждения зданий. Власти просят жителей следовать в укрытия. Работает ПВО.