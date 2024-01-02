Фарид Исаев, автор haqqin.az 01:17

Правительства тринадцати стран опубликовали совместное заявление, в котором пообещали серьезные последствия хуситам, если те продолжат создавать угрозу международному судоходству. Похоже, Вашингтон организовал это заявление для того, чтобы потом никто не мог обвинить Соединенные Штаты, что те совершенно внезапно и в одностороннем порядке применили силу по отношению к беспредельщикам. В том, что такой шаг последует, можно уже не сомневаться. Помимо США, авторами предупреждения стали Австралия, Бахрейн, Бельгия, Канада, Дания, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур и Великобритания. Ранее, 19 декабря, с осуждением действий хуситов выступили 44 страны – члена Евросоюза, НАТО и ряд их партнеров. Путь от осуждения до предупреждения пройден за две недели, и острота ситуации не оставила времени на расширение числа подписантов. Пришло время дать отпор.

Именно на ответных акциях сделан акцент в нынешнем документе: «Эти нападения угрожают жизни ни в чем не повинных людей во всем мире и представляют собой серьезную международную проблему, требующую коллективных действий». Экономические и гуманитарные резоны очевидны, они перечислены: «Почти 15 процентов мировой морской торговли проходит через Красное море, включая 8 процентов мировой торговли зерном, 12 процентов морской нефти и 8 процентов мировой торговли сжиженным природным газом. Международные судоходные компании продолжают перенаправлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, добавляя значительные затраты и недели задержек в доставке товаров и в итоге ставя под угрозу перемещение критически важных продуктов питания, топлива и гуманитарной помощи по всему миру». Дальше следует призыв незамедлительно положить конец беззаконным нападениям и освободить захваченные суда и экипажи: «Хуситы понесут ответственность за последствия, если они продолжат угрожать жизням, глобальной экономике и свободной торговле…»