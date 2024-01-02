Фарид Исаев, автор haqqin.az 01:28

Заявление ИГИЛ, что именно ее люди стоят за взрывами в Кермане на церемонии в память генерала Сулеймани, проясняет ситуацию с терактом, которая накануне выглядела довольно мутной. Для атрибуции теракта с международными террористическими организациями не хватало двух вещей. В первую очередь того самого взятия на себя ответственности, что отличает идеологические группировки от государственных спецслужб и их диверсионных подразделений. Второе: не было известно об участии в акции смертников, без чего практически не бывает терактов ИГИЛ или «Аль-Каиды». В заявлении «Исламского государства» как раз говорится о двух шахидах, взорвавших себя в Кермане. Все становится на свои места.

Обращает на себя внимание довольно долгая пауза, взятая организаторами массового убийства, прежде чем признать свое участие. Не исключено, это было сделано в расчете на то, что Иран в нынешней обстановке обострившегося противостояния с Израилем под влиянием эмоций сразу ударит по нему в отместку. Идеальная комбинация, когда враги ИГИЛ уничтожают друг друга. Как известно, его идеологи признают лишь одно государство: единый всемирный халифат, а все прочие государственные структуры, пусть они сто раз объявят себя исламскими, являются проявлением страшной ереси и подлежат уничтожению.