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Артиллерийский огонь был открыт северокорейскими войсками в ответ на учения, которые провела Южная Корея в этом году, сообщил Генеральный штаб КНДР, которого цитирует агентство Yonhap. Северокорейские военные заявили, что произвели 192 выстрела из 47 орудий, а «направление морской боевой стрельбы не оказывает никакого косвенного воздействия на острова Ёнпхён и Пэннён», принадлежащие Южной Корее. В КНДР назвали обвинения Сеула и объявление об эвакуации с островов «совершенно надуманным утверждением, призванным ввести в заблуждение общественное мнение». «Если наши враги предпримут провокационные действия под предлогом так называемого ответа, наша армия продемонстрирует беспрецедентный уровень решительного реагирования», - сообщили в Генштабе КНДР и добавили, что «понятие (общей) этнической принадлежности и родства уже стерты из нашего восприятия».

*** 15:50 Южнокорейские военнослужащие в ходе учений на островах в Желтом море выпустили порядка 400 снарядов, что в два раза больше, чем было использовано Пхеньяном при обстреле акватории к северу от разграничительной линии, сообщила газета The Chosun Ilbo. Источник среди военных сообщил о том, что южнокорейская сторона била по условным целям в акватории к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Как заявляет южнокорейское телевидение, «подготовка к войне вышла на финишную прямую».

*** 11:56 Южнокорейские вооруженные силы провели учебные стрельбы в ответ на обстрел акватории вблизи островов Ёнпхёндо и Пэннёндо со стороны КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Отмечается, что в них приняли участие подразделения морской пехоты, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Южнокорейская сторона провела обстрел акватории, к учениям были привлечены самоходные артиллерийские установки K9. Маневры начались примерно в 15:00 по местному времени. Yonhap указывает, что южнокорейская морская пехота, расквартированная на северо-западных островах, провела учебные стрельбы по морским условным целям впервые с заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года. Соглашение устанавливало морские буферные зоны, где запрещалось вести артиллерийский обстрел. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре. В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что в пятницу береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 9:00 до 11:00 по местному времени. По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет.