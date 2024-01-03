В КНДР объяснили обстрел Южной Кореи обновлено 16:47
Артиллерийский огонь был открыт северокорейскими войсками в ответ на учения, которые провела Южная Корея в этом году, сообщил Генеральный штаб КНДР, которого цитирует агентство Yonhap.
Северокорейские военные заявили, что произвели 192 выстрела из 47 орудий, а «направление морской боевой стрельбы не оказывает никакого косвенного воздействия на острова Ёнпхён и Пэннён», принадлежащие Южной Корее. В КНДР назвали обвинения Сеула и объявление об эвакуации с островов «совершенно надуманным утверждением, призванным ввести в заблуждение общественное мнение».
«Если наши враги предпримут провокационные действия под предлогом так называемого ответа, наша армия продемонстрирует беспрецедентный уровень решительного реагирования», - сообщили в Генштабе КНДР и добавили, что «понятие (общей) этнической принадлежности и родства уже стерты из нашего восприятия».
*** 15:50
Южнокорейские военнослужащие в ходе учений на островах в Желтом море выпустили порядка 400 снарядов, что в два раза больше, чем было использовано Пхеньяном при обстреле акватории к северу от разграничительной линии, сообщила газета The Chosun Ilbo.
Источник среди военных сообщил о том, что южнокорейская сторона била по условным целям в акватории к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.
Как заявляет южнокорейское телевидение, «подготовка к войне вышла на финишную прямую».
*** 11:56
Южнокорейские вооруженные силы провели учебные стрельбы в ответ на обстрел акватории вблизи островов Ёнпхёндо и Пэннёндо со стороны КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
Отмечается, что в них приняли участие подразделения морской пехоты, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Южнокорейская сторона провела обстрел акватории, к учениям были привлечены самоходные артиллерийские установки K9. Маневры начались примерно в 15:00 по местному времени.
Yonhap указывает, что южнокорейская морская пехота, расквартированная на северо-западных островах, провела учебные стрельбы по морским условным целям впервые с заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года.
Соглашение устанавливало морские буферные зоны, где запрещалось вести артиллерийский обстрел. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.
В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что в пятницу береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 9:00 до 11:00 по местному времени. По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет.
*** 09:09
Южная Корея объявила эвакуацию острова Ёнпхёндо в Желтом море. Власти объяснили это провокацией со стороны КНДР. Позднее стало известно, что Пхеньян запустил с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов, южнокорейские военные принимают ответные меры.
Как передает агентство Yonhap со ссылкой на власти, Сеул приказал гражданским лицам эвакуироваться в убежища на фоне явных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи. Приказ отдали в 12:02 и повторили в 12:30 по местному времени по просьбе южнокорейских военных.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил журналистам, что Северная Корея произвела около 200 выстрелов возле острова Ёнпхёндо. Мирные жители и военные не пострадали.