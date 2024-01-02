Фазиль Мустафа и Гудрет Гасангулиев собрали нужные подписи и идут на выборы

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов на президентских выборах.

В ЦИК вместе с необходимыми документами были представлены подписные листы кандидата в президенты от партии "Великое созидание" Фазиля Мустафы, партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева, Партии народного фронта целостного Азербайджана Гудрата Гасангулиева и самовыдвиженца Фуада Алиева.

Отметим, что 7 февраля этого года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.