Украине грозит исчезновение в случае провала мобилизации

Украина может быстро исчезнуть, если люди в тылу не поймут, что мобилизационные меры необходимы, заявил бывший командир роты батальона «Айдар», ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

«Однозначно то, что на фронт нужно отправлять не всех граждан, которые были мобилизованы», - заявил он.

Дикий подчеркнул, что Вооруженные силы являются огромным механизмом, и далеко не вся армия - это воины на «нуле». По словам ветерана, «айсберг» - это люди, которые в тылу делают свою работу, а бойцы на «нуле» - его верхушка.

«Если люди не поймут, что мобилизация нужна не армии, а собственно тыловому обществу, то закон о мобилизации может не сработать. Тогда, я думаю, это будет один из последних законов, принятых в истории Украины, потому что это государство прекратит свое существование в относительно короткой перспективе...» – заявил экс-командир роты батальона «Айдар».