Рогозин призвал «прорубить коридор» через Литву

Член комитета Совета Федерации России по обороне Дмитрий Рогозин призвал «прорубить коридор» в Калининградскую область (с Россией область разъединена территориями Беларуси и Литвы).

«Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область. Для поездок наших граждан из России в Россию визы и иные разрешения иностранных властей нетерпимы», - написал Рогозин в своем телеграм-канале, комментируя предложение властей Литвы закрыть русскоязычные школы в этой стране.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас сообщил, что ищет законные способы закрыть русские школы.

«Мы сейчас оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного отказа от школ русскоязычного национального меньшинства. Мы оцениваем правовую основу, возможно ли это сделать вообще.

Если школа учреждена муниципалитетом, решения может принимать учредитель. Однако нам хотелось бы также принять решения в национальном масштабе, чтобы школы русского нацменьшинства начали исчезать, потому что мы понимаем, что дети растут разрозненными, интеграция в Литву проходит сложнее. Мне кажется, всем было бы выгодно, если бы в будущем школ русскоязычного национального меньшинства не осталось», - сказал Якштас.

Обсуждение вопроса вызвал инцидент, который произошел в конце декабря. Двое учеников русской школы в Вильнюсе выстрелили в одноклассника из пневматического автомата из-за его проукраинской позиции.