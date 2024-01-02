Блинкен едет в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен с 4 по 11 января посетит Турцию, Грецию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет, говорится в сообщении Госдепа.

Безопасность гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, как заявляется, будет иметь первостепенное значение на переговорах во время встреч.

Также будут обсуждаться механизмы для снижения напряженности в регионе.

Госсекретарь собирается настаивать на тесном сотрудничестве с партнерами для определения условий, необходимых для мира на Ближнем Востоке.