Израиль предложил отдать власть палестинцам

После завершения войны гражданскую власть в Газе необходимо передать палестинцам, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью для газеты Times of Israel.

«Израильского гражданского присутствия не будет в секторе Газа после достижения целей войны. Жители Газы - палестинцы, поэтому ответственность будет лежать на палестинских органах при условии, что не будет враждебности к Израилю», - заявил Галант.

Он добавил, что Армия обороны Израиля после завершения войны будет иметь возможность оперативного воздействия на территории палестинского анклава, чтобы исключить контроль ХАМАС над территорией Газы и предотвратить угрозу для Израиля.