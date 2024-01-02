Россия использует иностранные ракеты для ударов по Украине

Россия, предположительно, активизирует закупки баллистических ракет из-за рубежа для нанесения ударов по украинским городам, поскольку эти боеприпасы лучше обходят ПВО.

Как сообщается в отчете Института изучения войны (ISW), эффективность баллистических ракет РФ частично зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса, частью которого являются ракеты.

Аналитики признали, что россияне добились «относительного успеха», атакуя Украину баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и БПЛА. По их мнению, это может побудить Россию нарастить закупки иностранных ракет.

В ISW отметили, что российская оборонно-промышленная база не способна производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для регулярных массированных ударов по Украине. Это является еще одной причиной активизации закупки.

«Россия, возможно, активизирует усилия по закупке баллистических ракет из-за рубежа, поскольку при определенных обстоятельствах эти ракеты оказываются более эффективными для поражения целей в Украине», - подытожили эксперты.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия начала применять полученные от КНДР баллистические ракеты для ударов по Украине. По его словам, они запустили как минимум одну такую ракету за последние дни.