Стало известно, сколько ударов Россия сможет нанести по Украине

Россия работает над повышением своей эффективности, применяя различные типы вооружения во время атак. Кроме того, у врага есть неприкосновенные запасы оружия, считает генерал, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

«Возможно, для разработок чего-то нового у врага не хватает сил. Однако из последних разработок у РФ есть корабельные ракеты «Циркон», но по модернизациям их можно применять не только на кораблях, но и в комплексе, то есть они являются универсальными.

Например, это как «Искандер» на пусковых оперативно-тактических ракетных комплексах, а модернизированные «Искандеры» применяют с самолетов МиГ-31К, чтобы скорость «Искандера», который в таком случае называется «Кинжал», была гиперзвуковой. То есть с самолета эта ракета преодолевает критерий скорости в 5 Махов и становится тяжелой целью для ПРО», - пояснил генерал.

Романенко подчеркнул, что вместе с союзниками Украине нужно работать над производством ЗРК с возможностями противодействовать в том числе и ракетам «Циркон».

«По последним двум воздушным ударам 29 декабря и 2 января мы видим, что у РФ, к сожалению, есть в арсенале еще достаточно широкий спектр вооружения, который она может применять. А с учетом количества этого вооружения подобных ударов может наноситься еще несколько.

Поскольку идут расходы этих ракет, то дальше вероятность таких ударов уменьшается. То есть еще 3-4 удара они способны нанести ракетами, хотя у них есть неприкосновенные запасы с учетом того, что РФ позиционирует войну не столько с Украиной, сколько с НАТО», - отметил генерал.

При этом Романенко добавил, что принятие решений по комплексному подходу в формировании подобных ударов - что и в каких количествах будет применено - исходит из амбиций президента России Владимира Путина на текущее время, после этого профильные российские структуры готовят массированные атаки.