Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:27

Haqqin.az уже писал о растущей напряженности, наблюдаемой в последние месяцы в армянском квартале старого Иерусалима. Напряженность вызвана тем, что зарубежное армянство сумело представить миру коммерческую сделку, мошенническим образом провернутую армянской патриархией Иерусалима, в виде очередного акта гонений на «народ-страдалец» вообще и на армяно-григорианскую церковь в частности. Стоит ли удивляться, что первой на защиту армянского народа, которого «пытаются выдавить из Святой земли», встала Франция?

Генеральное консульство Французской Республики в Иерусалиме выступило от имени своего правительства с заявлением, в котором решительно осудило «акты насилия против армянской общины в Старом городе Иерусалима», имевшие место после многочисленных нападений со стороны «воинствующих экстремистов». И заодно возложило на власти Израиля ответственность за предотвращение актов насилия, а также любого посягательства на статус-кво жителей армянского квартала. «Франция подтверждает свою солидарность с армянской общиной Старого города Иерусалима и продолжит с большим вниманием следить за ситуацией», - указано, в частности, в официальном заявлении генконсульства. Несмотря на то что заявление французской дипломатической миссии выдержано в угрожающих тонах, Кабинет министров Израиля в экстренном порядке так и не собрался, поскольку всего его внимание сосредоточено на войне с террористами ХАМАС, освобождении заложников и напряженной обстановке на границе с Ливаном.

К тому же правительство Нетаньяху давно уже относится к президенту Франции Эммануэлю Макрону с его вздорными суждениями и бесконечными претензиями как к этакому infant terrible (дословно – «несносный ребенок» – ред.), реагировать на которого не обязательно, но терпеть в силу его статуса приходится. Что же побудило Париж в очередной раз выступить в роли главного защитника армянских интересов? Как уже сообщал haqqin.az, армянский патриархат сдал одной из израильских компаний в аренду на 99 лет часть армянского квартала в Старом городе Иерусалима, известную как «Коровий сад». Однако через несколько месяцев, а именно 1 ноября прошлого года, под напором возмущенной армянской общины патриархат объявил о расторжении сделки, подписанной 8 июля 2021 года, и направил уведомительное письмо в компанию Xana Gardens Ltd, являющуюся арендатором. После чего ситуация между владельцами арендованной территории и иерусалимской общиной армян резко обострилась. Армяне сформировали движение по защите своего квартала и всячески препятствуют проведению строительных работ на участке «Коровьего сада». Учитывая, что патриархат отменил договор в одностороннем порядке, то есть грубейшим образом нарушил условия сделки, поведение жителей армянского квартала, срывающих строительные работы, иначе как провокацией не назовешь.

Израиль – правовое государство, и саботаж, к которому прибегли жители квартала, может дорого обойтись его вдохновителям и организаторам. Люди, непосвященные в разгоревшиеся «церковные страсти», искренне не понимают, почему патриархат армянской церкви Иерусалима отказывается поступать цивилизованно и не обращается в суд. Но те, кто в курсе, прекрасно понимают, каким будет решение судебных инстанций, если весьма солидная сумма, которую арендатор перевел на патриархию армянской церкви Иерусалима за 99-летнюю аренду «Коровьего сада», бесследно исчезла вместе с неким армянским священнослужителем, который и провернул эту сделку, на бескрайних просторах Соединенных Штатов Америки. Словом, судиться при таком раскладе – все равно что позориться. А потому армяне решили прибегнуть к испытанному методу – примитивным провокациям и истошным призывам к мировой общественности встать на защиту «гонимого народа». А затем мир облетела новость о том, что 28 декабря прошлого года более трех десятков вооруженных людей в черной одежде и масках, названных «группой террористов», вторглись на территорию «Коровьего сада» и применили насилие против мирных священнослужителей патриархии и членов местной армянской общины, получивших различные телесные повреждения. Не знаю, как израильтяне, но азербайджанцы такое «кино» видели десятки, если не сотни раз - когда группа из двух-трех десятков наиболее активных и горлопанистых армян организовывает в центре Иерусалима, Лос-Анджелеса или Москвы свой маленький «арменикенд» и будоражит все вокруг возгласами: «Мой несчастный народ!..» В данном случае, «кинув» местного еврея на несколько миллионов долларов, патриархия армянской церкви и ее паства хотят и деньги не возвращать, и территорию сохранить. Причем не уговорами или просьбами, а обращениями за помощью к «мировому общественному мнению», весьма падкому, как известно, на ксенофобские притеснения. Что же касается Франции, то ее лицемерию просто не перестаешь поражаться! Горячо откликнувшись на призыв армянской епархии Иерусалима, пытающуюся представить тривиальную аферу чуть ли не актом геноцида, официальный Париж, что называется, и бровью не повел, когда в том же Иерусалиме на днях имел место случай ксенофобского характера, но уже по отношению к мусульманам. Речь идет о поселенцах, проникших под охраной израильской полиции на территорию мечети Аль-Акса и совершивших неподалеку от нее талмудические ритуалы.