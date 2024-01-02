Британия разгневана действиями КНДР и усиливает украинскую ПВО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу. Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

«Согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины, чему может способствовать, в частности, Великобритания», - написал он.

Ермак проинформировал собеседника о последствиях недавних массированных обстрелов украинских городов и сел, которые совершила РФ в период новогодних праздников, и акцентировал, что от этих террористических актов России погибли десятки украинцев и более 150 были ранены.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании осудил использование Российской Федерацией баллистических ракет, полученных от Северной Кореи, во время недавних атак на Украину.

«Великобритания решительно осуждает решение России использовать баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи, во время недавних атак на Украину. Мы призываем Северную Корею прекратить поставки оружия России», - говорится в заявлении.

«Великобритания будет продолжать работать со своими партнерами, чтобы убедиться, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине», - добавили в британском внешнеполитическом ведомстве.