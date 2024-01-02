Украина заменяет снаряды дронами

Украина пытается заменить снаряды, которых не хватает, дронами, пишет Der Spiegel. Это самый дешевый вариант поражения целей врага, хотя и не самый мощный, отмечает издание.

«Снаряженный взрывчаткой беспилотник с функцией FPV стоит по 700–900 евро за штуку. Это намного дешевле западного артиллерийского снаряда, который обычно стоит от 2 500 до 4 000 евро», - говорится в публикации.

Однако, сообщили изданию эксперты, полноценной заменой артиллерии FPV-дроны стать не могут - артиллерийский снаряд несет гораздо больше взрывчатого вещества. Поэтому дроны FPV не могут достичь такой разрушительной силы, но способны в некоторой степени компенсировать ее за счет высокой точности.

«Но когда дело доходит до атаки нескольких целей на открытом воздухе, военных объектов или аэродромов, артиллерия по-прежнему остается наиболее эффективным средством», - резюмируют эксперты.