Германия слезам азербайджанцев не верит

В прошлом году 1 438 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии, сообщили в Федеральном ведомстве немецкого государства по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Отмечается, что в прошлом году рассмотрено в общей сложности 1 222 обращения граждан Азербайджана. Только 53 из них были признаны беженцами и получили вид на жительство в Германии. Решение о депортации отменено для 6 человек, а 10 получили вид на жительство на основании права на воссоединение семей.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году на заявления 667 граждан Азербайджана о получении статуса беженцев был дан отрицательный ответ.

Некоторые из них жили в Германии незаконно, несмотря на предупреждение. Дела этих лиц направлены в местные административные суды.

В целом, по данным BAMF, в 2023 году в Германию прибыл и подал заявление о предоставлении убежища 325 801 человек, что на 60,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.