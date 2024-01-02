Глава МИД Латвии: Путин не остановится

Россия не остановится в Украине, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью Financial Times.

Кариньш отметил, что Западу необходима долгосрочная стратегия сдерживания России, поскольку Москва будет искать новые цели независимо от результатов войны в Украине.

Глава МИД Латвии считает, что у России империалистическая идеология, и это означает, что угроза со стороны Москвы сохранится даже при новом президенте, или если Украина вернет себе всю свою территорию.

«Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановка России в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать. Вот что важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России», - сказал Кариньш.