Республиканцы выразили поддержку Трампу

Как сообщает Fox News, национальный республиканский сенаторский комитет под председательством сенатора Стива Дэйнса, республиканца от штата Монтана, заявил, что суд в своем декабрьском постановлении превысил свои полномочия. Сам Трамп подал апелляцию по этому вопросу в Верховный суд США.

«Даже если бы Верховный суд Колорадо был прав в том, что президент Трамп не может вступить в должность в день инаугурации, у этого суда не было оснований полагать, что он не может баллотироваться на должность», - говорится в заявлении комитета в судебном документе.

Случай в Колорадо стал первым в истории США, когда 14-я поправка была использована для исключения кандидата в президенты из избирательного бюллетеня.

Противники Трампа предпринимали попытки запретить ему баллотироваться на основании 14-й поправки и в других штатах. Суды в Мичигане и Миннесоте отклонили иски, в Орегоне дело пока находится на рассмотрении.

Решение Верховного суда по вопросу об участии Дональда Трампа в выборах будет применяться по всей стране.