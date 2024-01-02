Алиев поздравил православных Азербайджана

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

Отрадно, что наши соотечественники-христиане, пользуясь широкими возможностями, создаваемыми образцовыми отношениями между государством и религией, сохраняют свои обычаи и традиции, язык и культуру, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют в проводимой в нашей стране масштабной созидательной работе, во всех сферах общественно-политической жизни.

Дорогие соотечественники!

Рождество воплощает в себе новизну, чистоту, такие возвышенные чувства, как милосердие и доброта. Еще раз передаю всем вам праздничные поздравления по случаю этого светлого дня, желаю вашим семьям счастья, вашим домам – достатка.

С праздником!» – говорится в тексте письма.