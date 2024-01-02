Прогноз погоды на завтра

6 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер со второй половины дня начнет ослабевать, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 5-8°, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах, вероятно, интенсивный. Начиная с западных районов, утром осадки постепенно прекратятся.

В некоторых районах возможен туман. В отдельных местах ночью и утром будет периодически усиливаться западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем 0-3° мороза.