Россия готовится захватить Харьков?

Россия, вероятно, готовится к крупномасштабному наступлению под Харьковом в ближайшие недели, пишет The Telegraph.

Вчера ВС РФ обстреляли город и 15 окрестных населенных пунктов, что укладывается в данные о подготовке к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели, сообщил военный источник The Telegraph.

«В течение всего дня велись обстрелы военных объектов по всему региону», - заявил он.

Российские войска могут планировать усиление воздушных атак в эти выходные. Наземное наступление может последовать вскоре после этого, а возможной датой его начала считается 15 января.

И российские, и украинские силы борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает Купянск, Сватово и Кременную, недалеко от границы Харьковской области.