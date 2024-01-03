Абрамович прячет деньги у сына в Литве

Российский олигарх Роман Абрамович прячет свои деньги от санкций посредством сына Аркадия, который осенью 2023 года получил литовский паспорт.

Дату выдачи паспорта Аркадию Абрамовичу в комментарии расследовательскому центру «Стена» подтвердила глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

В декабре 2023 года из материала OCCRP стало известно, что Роман Абрамович после начала войны спрятал от санкций часть денег, переписав их на своих семерых детей, в том числе 30-летнего Аркадия и 31-летнюю Анну.

В марте 2022 года они стали новыми бенефициарами трастового фонда Абрамовича Grano, всего же олигарх спрятал таким образом не менее 4 миллиардов долларов.

За счет фиктивной сделки дети Абрамовича вошли в топ-500 самых богатых литовцев.