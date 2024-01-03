Герасимов убит в Крыму?

В сети появляется все больше сообщений о том, что в результате вчерашнего удара по оккупированному Крыму мог погибнуть начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Поступают сообщения о том, что генерал Валерий Герасимов погиб в результате вчерашних украинских ракетных ударов по Крыму. Герасимов - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и первый заместитель министра обороны России. На данный момент информация не подтверждена", - пишет одно из украинских СМИ.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук склоняется к тому, что это неправда. "Есть много версий, кого там могли поразить, даже слышал известную фамилию Герасимов. Это была бы хорошая новость, но думаю, что вряд ли это соответствует действительности. Но то, что в этом командном пункте было поражено несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской оккупационной армии, то это действительно", - сказал он.

В Службе безопасности Украины заявили, что пока не могут прокомментировать информацию о возможной гибели Герасимова.

В то же время российские СМИ утверждают, что в результате вчерашнего удара по Крыму погибли 23 военных. Пятеро из них – высокопоставленные офицеры. Не менее 9 – спецназовцы.