Кадыров предложил США сделку

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он сообщил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном.

«У нас есть пленные, которых мы забирали в (так называемых) «ДНР» и «ЛНР». Передаю нашему гостю (бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру) список военнопленных. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, то мы этих людей отдадим», - сказал он.

При передаче списка Риттеру была показана видеозапись с пленными украинцами. На видео они сообщили, что предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.