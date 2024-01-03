Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:45

Мрак в политической атмосфере США сгущается с каждым днем все больше, а празднование Рождества и Нового года не принесло в эту страну и толики оптимизма. Два кандидата на пост президента в 2024 году – Джо Байден и Дональд Трамп – усиливают обмен апокалиптическими прогнозами в случае, если к власти придет конкурент одного или другого. «Наибольшую угрозу, которую представляет Трамп, — это угроза для нашей демократии, — говорит Байден на встрече с соратниками по сбору средств в свою избирательную копилку в Бехесде, штат Мэриленд. — Если мы проиграем, мы потеряем все». «Трамп в 2025 году – это больше оружия, больше стрельбы, больше смертей», – говорится в одной из серии сообщений предвыборного штаба Байдена, в которых американцам объясняют, что за жизнь будет в их стране, если Трамп придет к власти ровно через год.

Экс-президент в этом лингвистическом соревновании не отстает. «Если Джо Байден останется в Белом доме, великая Американская Мечта будет убита», - говорит он на ралли в Дархеме, штат Нью-Гемпшир. А еще раньше был самый жуткий апокалиптический прогноз для Америки от того же «мыслителя», произнесенный на ралли в Айове: «Наши границы будут прорваны, преступники будут безнаказанно хозяйничать в городах, которыми управляют демократы, и весь мир, ввиду умопомрачительной слабости Джо, закончит свои дни в огне». Конечно, в любой президентской кампании в США кандидаты никогда не стеснялись громко критиковать политику конкурента. Но такого, чтобы и тот и другой предупреждали, что в случае победы соперника страну и весь мир ждет Судный день — такого еще не было никогда. Большинство из кандидатов, которые победили на выборах, – Джон Кеннеди, Рональд Рейган и Барак Обама – строили свои программы на утверждении позитива и рисовали вдохновляющее будущее для нации вместо того, чтобы поливать грязью соперника. В мировой истории было несколько примеров того, что позитивная программа, устремленная в будущее, приносила поразительные результаты. На выборах, проведенных в Чили в 1989 году, кандидат от правоцентристской коалиции победил пиночетовского ставленника. Произошло это потому, что он построил свою программу не на перечислении преступлений диктатора, а, вопреки прогнозам, представил нации картину реконструкции и демократического обновления после 16 лет военного режима. Есть о чем задуматься демократически настроенным кандидатам и в других странах с диктаторскими режимами.

Но вернемся к Америке. Стратеги Байдена, разумеется, понимают, что их босс должен представить нации не только картину Apocalipse Now, но и нечто жизнеутверждающее, что будет включать достижения Байдена. Таких, кстати, немало — накануне Нового года The Washington Post выделила 10 из них: в экономической сфере — важнейшая договоренность с республиканцами в Конгрессе о достижении потолка госдолга и сокращении расходов, во внешней политике – предоставление помощи Украине на 68 миллиардов долларов (хотя поставки военной техники иногда и сильно запаздывали), решительная поддержка Израиля после террористического нападения ХАМАС, внесение ограничений на доступ Китая к сфере высоких технологий. Так что если сравнивать внешнюю политику Байдена с политикой его предшественника, то вопрос о том, у кого она была «умопомрачительно слабой», остается открытым. В самом деле, «письма любви» между Трампом и Ким Чен Ыном вряд ли можно отнести к внешнеполитическим достижениям Америки. А к чему это привело, известно: северокорейский хомячок, не встретив тогда сопротивления и надеясь теперь на новый приход Трампа, поставляет России в ассортименте баллистические ракеты для обстрелов Украины, а сам осыпает ракетным дождем акваторию южнокорейских островов. Все так. Но почему же демократам следовало бы не только вспоминать дурное наследие Трампа, но и развернуть повестку в сторону позитива, достигнутого нынешним президентом? Причин несколько. «У Байдена действительно есть позитивные вещи, чтобы их озвучить в рамках кампании, - говорит Барбара Перри, президентский историк из Университета Вирджинии. - Но то, что говорит Трамп, является настолько агрессивно-деструктивным, что президент просто не может это игнорировать», и добавляет к сказанному, что Байден, преимущественно настроенный оптимистически, вынужден «наступать на горло собственной песне» и сосредотачиваться на темах антиутопии».