В отношении экс-замглавы Генштаба ОДКБ Багманяна возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура Армении возбудила новое дело против бывшего замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Айказа Багманяна, пишут армянские СМИ.

Его обвиняют в отмывании денег в размере 251 млн драм (600 тыс. долларов). Еще в начале прошлого года ему было предъявлено обвинение в сокрытии имущества и доходов в особо крупном размере, а также - в обогащении незаконным путем.

Напомним, Багманян с марта 2018 по декабрь 2020 года также был замначальника объединенного штаба ОДКБ.