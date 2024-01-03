Террористы ИГИЛ массово прибывают в ФРГ

Сторонники и члены «Исламского государства» из стран Средней и Центральной Азии все чаще прибывают в Германию через зону боевых действий в Украине. Как пишет издание Bild, они приезжают в ФРГ под видом украинских беженцев.

По данным журналистов издания, чаще всего по такой схеме приезжают на территорию Германии граждане Таджикистана, являющиеся членами группировки «Исламское государство в Хорасане» (ответвление ИГИЛ, действующее на территории Пакистана, Ирана, Афганистана и Центральной Азии).

Они используют фальшивые документы и рассказывают немцам вымышленные истории о пытках и преследованиях, а те принимают украинских беженцев почти без проверок, утверждают собеседники Bild. При этом точный маршрут сторонников террористов из Украины в Германию не раскрывается.

Источники газеты в силовых структурах утверждают, что сторонники ИГИЛ, прибывшие в ФРГ под видом беженцев, могут планировать террористические акты и нападения как в Германии, так и в других государствах. «Уже несколько месяцев по всей Европе царит состояние боевой готовности… Только в Германии исламисты уже трижды пытались устроить ужасную кровавую бойню - в последний раз в Кельнском соборе», - сообщают собеседники Bild.