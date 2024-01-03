Глава МИД Германии посетит Израиль и Палестину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Израиль. Об этом на пресс-конференции заявил представитель МИД Германии Себастьян Фишер.

По его словам, 6 января министр иностранных дел Германии Бербок отправится в Израиль, где встретится с израильским коллегой Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом. Это будет четвертый визит министра иностранных дел Германии в Израиль с 7 октября.

В рамках своего визита в регион германский министр также проведет встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.

Анналена Бербок позже отправится в Египет, чтобы встретиться с египетским коллегой Самехом Шукри.

Представитель МИД Германии сообщил, что планируется также визит Анналены Бербок в Ливан.

Он отметил, что на переговорах будут обсуждаться «драматичная гуманитарная ситуация в Газе, ситуация на западном берегу реки Иордан и крайне нестабильная ситуация на израильско-ливанской границе», а также усилия по освобождению заложников ХАМАС.