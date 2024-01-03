Белгород могут эвакуировать ВИДЕО
Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков предложил жителям областного центра эвакуироваться.
«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это потребуется», - сказал Гладков.
Стоит добавить, что Старый Оскол находится в 140 км от Белгорода, а Губкин - в 120 км.
January 5, 2024
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