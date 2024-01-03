Украина хочет оставить Россию без Су-34

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия продолжает производить истребители-бомбардировщики Су-34, однако из-за санкций она способна выпускать их в малом количестве.

В эфире национального телемарафона Игнат заявил, что для российской армии потеря каждого самолета является очень серьезной.

«Производство занимает большое время, особенно в условиях санкций. Им нужны импортные комплектующие, к сожалению, они продолжают производство. В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34, будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем РФ способна производить», - подчеркнул он.

Как рассказал Игнат, Су-34 - это современный самолет, с которого сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

«Вместе с Су-34 - это самый современный самолет россиян», - добавил он.