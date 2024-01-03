Король Великобритании может отречься от престола

Британский король Карл III может уйти в отставку по примеру королевы Дании Маргреты II.

Как сообщает Daily Mail, об этом заявил биограф короля Фил Дампир.

Со слов биографа, Чарльз III стал королем в возрасте 73 лет, а сейчас ему уже 75 - здоровье может подвести правителя в любой момент. Кроме того, монарх не смог получить доверия подданных Соединенного Королевства, которым пользовалась его покойная мать Елизавета II.

Исходя из вышеизложенного, Карл III всерьез рассматривает возможность отречься от престола, и, по мнению аналитиков, это решение может стать верным.