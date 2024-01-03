Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:42

В комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США поступил отчет о том, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп получил в двадцати зарубежных странах не менее 7,8 миллиона долларов доходов от принадлежащих ему компаний. Авторами доклада являются представители Демократической партии, которые считают, что доходы Трампа, наиболее вероятного претендента от Республиканской партии на пост президента США, подпадают под конституционный запрет на получение финансирования от иностранных правительств. Демократы также запросили бухгалтерскую компанию, ведущую учет бизнеса Трампа, о его доходах в Азербайджане, но ответа пока не получили.

Следует отметить, что еще до избрания президентом в 2016 году Дональд Трамп действительно наладил в Азербайджане бизнес и даже подписал с компанией Анара Мамедова, сына бывшего министра транспорта Зии Мамедова, контракт на строительство в Баку отеля Trump Hotel. Тогда американские СМИ сообщили, что Трамп заработал на этом сотрудничестве около полутора миллионов долларов, однако после его избрания президентом контракт был расторгнут. Как сообщает американское издание The Hill, объем иностранных платежей во время президентства Трампа был подробно описан в одном из наиболее исчерпывающих обзоров его деловых отношений. Демократы предупредили, что общая цифра незаконных доходов, полученных Трампом, вероятно, намного больше, и раскритиковали руководство Республиканской партии, освободившее руководство бухгалтерской фирмы Трампа Mazars от передачи запрошенных документов всего через четыре месяца после того, как многолетняя судебная тяжба вынудила их явиться в суд для дачи показаний под присягой.

«Важно отметить, что даже этот набор документов раскрывает потрясающую сеть платежей на миллионы долларов, переведенных иностранными правительствами и их агентами предприятиям, принадлежащим Дональду Трампу в период, когда сам он находился в Белом доме, - написали демократы в своем отчете. - Прикарманивая платежи иностранных государств, президент Трамп неоднократно ставил свои личные финансовые интересы, а также интересы иностранного богатства и власти выше общественных интересов, что привело к расколу лояльности между иностранными властями и американским народом». Львиная доля иностранных денег — около 5,6 миллиона — поступила из Китая, который, наряду с другими странами, в основном покровительствовал трем отелям Трампа в Вашингтоне и Лас-Вегасе, а также небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке. Отчет появился в связи с тем, что Республиканская партия, в свою очередь, пытается выяснить, в какой степени родственники президента Байдена и, в основном его сын Хантер, вели дела с правительствами иностранных государств, включая Китай. Хотя Хантер Байден действительно имел бизнес-контакты с китайскими компаниями и инвесторами на миллионы долларов, проверка бизнес-книг Дональда Трампа подтвердила, что и его компании получали доходы из таких источников правительства КНР как посольство Китая в США, а также Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), заплативший за трехлетнюю аренду помещения в Trump Tower в Нью-Йорке 5,4 миллиона долларов. В отчете также освещаются дела Трампа с другими китайскими компаниями, которые не являлись нарушением статьи о вознаграждениях, но находятся под пристальным вниманием общественности.

Записи показывают, что частная китайская энергетическая компания CEFC, которая также вела дела с Хантером Байденом, потратила через свою дочернюю компанию более 5 миллионов долларов на аренду квартиры в Trump World Tower. Любопытно, что республиканцы отклонили эту часть доклада, назвав ее «демократической одержимостью» Трампом. «У бывшего президента Трампа есть законный бизнес, а у Байденов его нет, - заявил, в частности, Джеймс Комер, председатель комитета по надзору в Палате представителей республиканец от штата Кентукки. - Байдены и их сообщники заработали более 24 миллионов долларов, наживаясь на имени Байдена в Китае, России, Украине, Казахстане и Румынии и не предоставляя никаких товаров или услуг, кроме доступа к имени «Джо Байден» и понятию «сеть Байдена». Тем не менее, проверка фактов, проведенная журналистами влиятельной Washington Post, показала, что в этом пуле иностранных деловых операций членам семьи Байдена досталось только 7,5 миллиона долларов, а примерно 7 миллионов долларов - непосредственно Хантеру Байдену. Проверка фактов также показала, что многие из этих предприятий, вопреки утверждениям Комера, не были подставными компаниями, а осуществляли законную деловую или инвестиционную деятельность. В числе других стран, покровительствовавших бизнесу Дональда Трампа, были Саудовская Аравия, потратившая на принадлежащую Трампу недвижимость более 615 тысяч долларов, и Катар, потративший на те же цели более 460 тысяч долларов.