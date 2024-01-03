Иран повышает цены на нефть для Китая - это мешает торговле двух стран, на поставки от Тегерана приходится около 10% нефтепотребления Пекина, сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники и собеседников на нефтеперерабатывающих заводах.

"Покупатели все еще пытаются найти решение, поскольку новые цены слишком высоки. Но поскольку у них ограниченный выбор, а иранская сторона очень жесткая, возможности для переговоров о цене сложны и не в пользу китайских покупателей", - рассказал закупщик нефти из китайской провинции Шаньдун.

На этом фоне поставки нефти из Ирана в Китай сократились. В октябре Пекин закупал рекордные 1,53 млн барр. в сутки, в ноябре - 1,22 млн барр., а в декабре объем ежедневных закупок сократился до 1,18 млн барр. За последнюю неделю запасы нефти в плавучих хранилищах Ирана выросли на 2 млн барр., до 15,5 млн, оценивают в Kpler.

Между иранскими поставщиками и китайскими покупателями сложилась тупиковая ситуация, чем все закончится - неясно, оценили в китайской компании - посреднике для закупки нефти. "Давайте немного подождем и посмотрим, готовы ли нефтеперерабатывающие заводы принять новую цену", - предложил собеседник агентства.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая не закупают иранскую нефть из опасения вторичных санкций США, ее с 2019 года приобретают небольшие независимые НПЗ, так называемые чайники, пишет Reuters. На "чайники" приходится примерно 90% всего экспорта иранской нефти, обычно топливо выдают за нефть из Малайзии или ОАЭ.

Китай сэкономил миллиарды долларов, приобретая нефть с большими скидками у подсанкционных производителей - Ирана, Венесуэлы и России, эти страны обеспечивают Пекину почти 30% импорта сырой нефти, отмечает агентство.