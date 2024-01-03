Леонид Швец, автор haqqin.az 22:04

Сообщение об артиллерийском обстреле приграничного района вблизи южнокорейского острова Ёнпхёндо и о срочной эвакуации тамошних жителей нельзя отрывать от общего контекста демонстрации силы Ким Чен Ыном в последнее время. Только в минувшем году было проведено по меньшей мере 24 испытания ракетного вооружения, включая запуски межконтинентальных баллистических ракет в марте, самые недавние произведены в декабре.

В декабре же, 28 числа, лидер КНДР на встрече с командирами Корейской народной армии заявил, что они должны быть готовы к тому, чтобы «нанести смертельный удар, полностью уничтожить врага, мобилизовав все самые жесткие средства и возможности без малейших колебаний». Промышленности и армии было отдано распоряжение активизировать подготовку к войне. Все это вызывает понятную тревогу, но очень напоминает события семилетней давности, когда Ким Чен Ын уже пугал весь мир своими ракетами. В июле 2017 года были проведены первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», а в августе пошли разговоры, что северокорейские ракеты вот-вот полетят в сторону острова Гуам, где расположена американская военная база. Началась эскалация угроз со взаимными обещаниями уничтожить друг друга. Потом Трамп решил проявить свой талант переговорщика и три раза встречался с Ыном: в 2018 году в Сингапуре, в 2019 году во Вьетнаме и в корейском приграничье. Американский президент наладил с диктатором самые любезные отношения, но это не привело ни к какому позитивному результату, свои ракетно-ядерные программы Северная Корея сворачивать не стала, разве что словесных угроз стало поменьше.

Представляется, и нынешнее сознательное обострение Ким Чен Ыну нужно для того, чтобы подготовить почву для нового тура встреч с Дональдом Трампом, на победу которого надеются как в Сеуле, так и в Москве. Уверенность в своей способности влиять на глобальные дела у северокорейского вождя с прошлых встреч только укрепилась. В конце концов, именно к нему обратилась Россия, кичившаяся своей «второй армией в мире», когда понадобились снаряды и, как теперь выясняется, ракетное вооружение. Вашингтон, ссылаясь на данные разведки, подтвердил информацию, ранее публиковавшуюся в южнокорейской печати, о том, что Россия получила от КНДР пусковые установки и несколько десятков ракет малой дальности. Больше того, спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что ракеты уже были применены во время массированных обстрелов Украины 29 декабря. Речь идет, судя по всему, о копиях советских ракетных комплексов Р-17, которые в последней северокорейской модификации называются «Хвасон-6». Характеристики этой ракеты напоминают российский «Искандер». Очевидно, достигнута договоренность, что Пхеньян получит за это доступ к важным военно-техническим технологиям, что не может не тревожить в первую очередь Южную Корею, а также ее союзников и главного из них – США.

Южная Корея, кстати, имеет мощную военную промышленность, но законодательство запрещает продажу отечественного оружия в страны, где идет вооруженный конфликт. А вот Северную Корею не сдерживает даже имеющееся на этот счет эмбарго Совета безопасности ООН. Россия явно его нарушает, но кто ей что за это сделает, ведь она является постоянным членом Совбеза с правом вето. Единственный, кто имеет реальный рычаг влияния на КНДР, это Китай, но он не спешит его применять. Что касается упований на Трампа, они могут подвести. В военно-техническом союзе изгоев имеется третий – Иран. По сообщению The Wall Street Journal, Россия хочет разжиться и у Тегерана ракетами малой и средней дальности: называются комплексы «Абабиль», «Зульфикар» и «Фатех-110». В очередной раз оставим в стороне то обстоятельство, что ракетная держава побирается у маргиналов технологического прогресса, а напомним о том, что при странных нежных чувствах Трампа к Ыну Иран он не любит всеми фибрами своей души, а тот в ответ платит тем же. Там-то, в отличие от русских и северокорейцев, точно не хотят его возврата в Белый дом.