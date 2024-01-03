Эрдоган поговорил с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого президента.

"Обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности война Украины и России. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Он сказал, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира в Украине", говорится в тексте.

Эрдоган также указал, что "важно, чтобы зерновой коридор был реструктурирован и снова работал". По его словам, он "продолжает направленные на это дипломатические контакты". Турецкий президент добавил, что "в Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня".